台湾股市：再跌1.17%，因证所税修订未果及MSCI权重调整不利台股

路透台北11月13日 - 台湾股市周五大跌1.17%收市，因今日立法院的证券交易/所得税案修订没有过关，且MSCI最新权重调整中，台股在全球市场指数、全球新兴市场指数、亚洲除日本指数全被微幅调降。不过预料季线8,340点附近还是会有支撑。

台湾加权股价指数 收报8,329.50点，跌1.17%。今日成交初值 为775.51亿台币，上交易日修正后为830.28亿。

〞季线附近会有支撑的效果，不是实质的，不过碰到它会吸引一些买盘进场，〞凯基投顾分析师张明祥说。

分析师表示，下周台股预料在8,300-8,500点附近盘整。

富兰克林华美投信投资长李祖任表示，因应中国在全球的地位日益重要，MSCI调升中国比重将是长期趋势，此举势必影响其它亚洲的地区在MSCI的权重，台股只是其中的一环。且MSCI指数调整属落后指标，且受影响的以被动式操作的资金为主，以往主动式操作的资金及共同基金早就领先市场进行产业及个股的调整。

李祖任也表示，股市涨跌并非只有单一因子，各市场间的比较利益才是影响市场资金去向的关键因素。以台股在全球市场的高现金殖利率及产业成长性，若再经过价格修正，投资价值势必再提高，对全球资金仍具有相当吸引力。

今日证交税和证所税相关的修订法案，在立法院并未能顺利过关。下周一立法院长王金平将再主持协商。