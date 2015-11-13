国际油市：美国原油期货价格跌至逾两个月低点，因库存大幅增加

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
“目前趋势就是向下。看起来非常偏空，”海峡石油化工 驻新加坡的原油业务董事总经理Oystein Berentsen说。
布兰特原油期货报每桶44.05美元，基本持平于昨日收盘位，但接近8月低点。
澳新银行认为，年底不大可能出现大宗商品价格反弹，因为美元走强，且存在对于新兴市场增长的疑虑。
油市一直以来为供应过剩所苦，导致油价自2014年6月以来暴跌近三分之二；分析师估计每日生产的石油有高达70-250万桶乏人问津。
多数主要产油国维持高产量是造成供应过剩的原因，包括OPEC，以及俄罗斯和北美。
投资银行Jefferies预计，原油供应过剩的情况会扩大到精炼油品领域。
需求方面，中国和日本两大经济体引领亚洲经济放缓，带来对需求放缓的担忧，不过目前为止原油消费保持坚挺。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/白云; 审校 李爽/李春喜)
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