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货币新闻 | 2015年 11月 13日 星期五 14:53 BJT

国际油市：美国原油期货价格跌至逾两个月低点，因库存大幅增加

“目前趋势就是向下。看起来非常偏空，”海峡石油化工 驻新加坡的原油业务董事总经理Oystein Berentsen说。

布兰特原油期货报每桶44.05美元，基本持平于昨日收盘位，但接近8月低点。

澳新银行认为，年底不大可能出现大宗商品价格反弹，因为美元走强，且存在对于新兴市场增长的疑虑。

油市一直以来为供应过剩所苦，导致油价自2014年6月以来暴跌近三分之二；分析师估计每日生产的石油有高达70-250万桶乏人问津。

多数主要产油国维持高产量是造成供应过剩的原因，包括OPEC，以及俄罗斯和北美。

投资银行Jefferies预计，原油供应过剩的情况会扩大到精炼油品领域。

需求方面，中国和日本两大经济体引领亚洲经济放缓，带来对需求放缓的担忧，不过目前为止原油消费保持坚挺。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/白云; 审校 李爽/李春喜)

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