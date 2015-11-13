国际油市：美国原油期货价格跌至逾两个月低点，因库存大幅增加

“目前趋势就是向下。看起来非常偏空，”海峡石油化工 驻新加坡的原油业务董事总经理Oystein Berentsen说。

布兰特原油期货报每桶44.05美元，基本持平于昨日收盘位，但接近8月低点。

澳新银行认为，年底不大可能出现大宗商品价格反弹，因为美元走强，且存在对于新兴市场增长的疑虑。

油市一直以来为供应过剩所苦，导致油价自2014年6月以来暴跌近三分之二；分析师估计每日生产的石油有高达70-250万桶乏人问津。