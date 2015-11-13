日股业绩：瑞穗财年上半年净利上升8.1%，受售股收益提振

路透东京11月13日 - 日本瑞穗金融集团 周五公布财年上半年4-9月的净利上升8.1%，因原本为维系业务关系的企业客户持股遭到出售处分，售股收益提振了净利表现。

瑞穗为日本资产第二大银行集团，4-9月净利为3,842亿日圆(31.3亿美元)，高于上年同期的3,553亿日圆，亦高于公司自己预估的3,000亿日圆。