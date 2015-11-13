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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 15:15 BJT

新兴汇市：亚币遭受避险情绪冲击，韩元领跌单周跌幅

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 122.68 122.59 -0.07 -2.46 119.66

坡元 1.4197 1.4185 -0.08 -6.60 1.3260

台币 32.703 32.900 +0.60 -3.01 31.718

韩元 1163.87 1158.20 -0.49 -5.55 1099.30

泰铢 35.90 35.89 -0.03 -8.36 32.90

菲律宾披索 47.04 46.98 -0.13 -4.93 44.72

印尼卢比 13675.00 13600.00 -0.55 -9.47 12380.00

印度卢比 66.13 66.31 +0.27 -4.69 63.03

马币 4.3700 4.3650 -0.11 -19.99 3.4965

人民币 6.3724 6.3692 -0.05 -2.64 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/李爽；审校 白云/于春红)

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