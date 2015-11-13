台湾货币市场：短率持续盘旋低档，市场资金偏滥却欠缺去化管道

* 短率持续盘旋低档 * 资金偏滥却缺去化管道 * 短票、RP利率续靠向低位 记者 詹静宜 路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周五盘旋低档。银行间资金调度人员指出，时序 迈入月中，银行间资金水位依旧高涨，资金偏滥却欠缺去化管道，只能堆砌在帐上，导致整 体银行间累积超额准备迅速突破2,600亿台币关口，短率持续靠向低位。 他们表示，由于央行维持宽松基调，并不积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，银行为求 去化资金纷纷抢进短票市场，令短票利率趋跌逼近银行对票券的一周拆款利率，带动票券商 拆款利率区间高位出现松动，今日已有一家大型银行微降对票券商一周拆款利率。 〞终于回到票拆利率相同的时代。〞一位大型票券商资调人士说。 另位大型银行资调人士提及，因为短票长期供不应求，钱满为患的银行只能争食少数的 票源，才会让短票利率一路走跌，逐步压缩短票与拆款之间的利差，后续可能缓步压低对票 券商一周天期以上的拆款利率。 本地时间15:03时 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.703 32.900 台湾加权股价指数<.TWII 8,329.50点 8,428.09点 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.300% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.320% --一周拆款利率区间 0.300-0.375% 0.290-0.380% **短票利率向低位靠拢** 短票市场方面，大型票券资调人士表示，周五发票量例行性增温，吸引银行间积极抢进 票源，带动短票利率主交投向0.37%的区间低位靠拢，下周短票料续处既有低档，利率要再 降难度非常高，除非央行再调降14天期存单利率。 〞今天发票量比较多，有筹码可以跟银行谈。〞一位大型票券交易员说。 此外，票券交易员指出，随着短票利率下修趋近银行对票券一周拆款利率，这是自金融 海啸以来首度票拆利率相同，可望压低银行对票券商的拆款利率水准。 今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.38%，部分成交在0.37%，区 间低位交投较上日增温；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39%和0.40%，则大致持平上 日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 381%，前日则为0.388%；上日成交量78.8亿台币，前日55.73亿台币。 今日央行存单到期金额为555.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。 下周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币，到期落点分别为：周一530亿、周二5,479. 5亿、周三1,447.3亿、周四1,881.5亿及周五576.5亿。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为266亿台币，累积超额准备2,608亿台 币、加计前期1%的超额准备达3,621亿台币。 **RP利率料易跌难涨** 附买回(RP)利率方面，交易员表示，由于整体市场资金相当宽裕，今日交割300亿台币1 0年期公债104/12R并不影响资金调度，RP利率维持在既有低档。 他们指出，下周缺乏大额交割变数，只有周一(16日)交割28亿台币远东新公司债，券商 间资金缺口小，RP交投以到期续作为主，在钱多券少的情况下，公债、公司债RP有望各自跌 破0.40%、0.50%的关卡。 〞今天钱还是多，投信销钱还是蛮痛苦的。〞一位大型证券商交易员说。 票券商方面，交易员指出，随着RP利率持续向下修正，部分投信端客户稍有走钱，因此 采取差别报价；此外，今日已有法人客户预约下周至月底公债RP券源，量能还蛮大的，券源 可能不够分给其他金融机构，下周RP利率料易跌难涨。 今日证券商10天期公债的附买回利率交投持稳低位，主要成交在0.40%；10天期以上公 司债RP主要成交在0.50%，部分见0.49%。 今天大型票券商与金融机构承作的短天期债券利率大致持平上日；短天期公债附买回利 率区间落在0.30-0.35%；短天期公司债附买回利率区间在0.35-0.37%。债券附买回成交利率 高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 杨淑祯)