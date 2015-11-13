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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 15:13 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市和大宗商品均承压

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* 欧元/美元下跌0.26%，澳元/美元持平，新西兰元/美元下跌0.11%，美元兑离岸人民币涨0.24%

* 日经指数跌0.51%，沪综指跌1.44%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌1.49%，恒生指数跌2.29%

* 美国10年期公债收益率(殖利率)报2.3133%，美国原油期货跌0.29%，布兰特原油期货涨0.36%，伦敦期铜跌0.51%

* 美联储官员继续就12月升息前景发声

* MSCI明晟将从12月1日起把阿里巴巴、百度和其他12家在海外上市的中国个股，纳入其新兴市场指数 (完)

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