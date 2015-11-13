全球金市：现货金和铂金均在数年低点附近，因预期美联储下月加息

钯金 跌至两个半月低点每盎司530.75美元，本周已累计下跌12%，料将创下2011年9月以来最大周度跌幅。

上市交易基金(ETF)的铂金持仓处于两年低点，钯金持仓则为2014年4月以来最低。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust GLD的持金量周四降至661.94吨，为2008年9月以来最低。所有黄金基金的持仓均处于2010年3月以来最低。

资金持续流出将加大金价面临的压力。金价已因美元走强而受到打击。

美联储官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。

交易员将关注今日稍晚公布的包括零售销售在内的美国数据，从中衡量美国经济的强劲程度以及数据对美联储货币政策的影响。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1082.9 -1.75 -0.16

现货银 14.26 -0.01 -0.07

现货铂金 873.7 -0.29 -0.03

现货钯金 541.73 -16.77 -3

COMEX期金 1082.7 1.7 0.16

COMEX期银 14.26 0.035 0.25

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

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现货金 现货银

现货铂金 现货钯金