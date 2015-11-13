全球金市：现货金和铂金均在数年低点附近，因预期美联储下月加息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
钯金 跌至两个半月低点每盎司530.75美元，本周已累计下跌12%，料将创下2011年9月以来最大周度跌幅。
上市交易基金(ETF)的铂金持仓处于两年低点，钯金持仓则为2014年4月以来最低。
全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust GLD的持金量周四降至661.94吨，为2008年9月以来最低。所有黄金基金的持仓均处于2010年3月以来最低。
资金持续流出将加大金价面临的压力。金价已因美元走强而受到打击。
美联储官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。
交易员将关注今日稍晚公布的包括零售销售在内的美国数据，从中衡量美国经济的强劲程度以及数据对美联储货币政策的影响。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1082.9 -1.75 -0.16
现货银 14.26 -0.01 -0.07
现货铂金 873.7 -0.29 -0.03
现货钯金 541.73 -16.77 -3
COMEX期金 1082.7 1.7 0.16
COMEX期银 14.26 0.035 0.25
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/汪红英；审校 李爽/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”