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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市卖超2,118亿韩元，为连续第四天卖超

路透首尔11月13日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超2,118亿韩元，为连续第四日卖超，期间共计卖超7,244亿韩元(6.224亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

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11月13日 -211.8 -43.8 111.3

^11月12日 -220.8 -23.5 105.7

11月11日 -222.7 6.5 136.2

11月10日 -69.1 -168.1 396.9

11月 9日 5.3 -188.5 73.4

11月 6日 -51.2 -137.3 55.2

11月 5日 -28.9 -127.2 45.7

11月 4日 117.9 -38.4 -225.6

11月 3日 31.4 101.4 -306.6

11月 2日 133.3 -249.4 -22.8

10月30日 -27.0 -130.0 143.8

10月29日 -25.1 -49.5 73.1

10月28日 -220.0 172.2 17.7

10月27日 -10.1 -18.2 27.7

10月26日 159.9 1.0 -162.0

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本月以来 -516.5 -868.4 369.3

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今年以来 1,081.1 -4,690.5 2,153.9

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注：^ 11月12日为修正后数据。(完)
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