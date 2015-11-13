更新版 1-中国汇市：人民币收创一个半月新低中间价九连跌，贬值预期加重

* 人民币收盘跌破6.37至一个半月新低

* 中间价九连跌创一个半月新低

* 多日积累的购汇盘集中爆发

* 离岸重挫，与在岸价差扩至近400点子 (新增更多评论并更新收盘报价)

路透北京11月13日 - 人民币兑美元即期 周五小幅收跌，与九连跌的中间价同创一个半月新低。交易员称，中企信用违约风险引爆，加重人民币贬值预期，多日积累的购汇盘今日集中爆发，美元空头承压被迫止损；离岸人民币更是重挫至逾一个半月低位，两地价差扩至近400点子。

他们指出，本周大行结汇盘减少，且在岸和离岸市场都未见明显干预；人民币今日跌破6.37元关口后购汇明显增加。不过年内人民币应不会大幅贬值，下周虽料继续走贬，但难以突破大区间。

“最近没有方向性的东西，...个人觉得最近价格参考挺差的，因为交易量不大，随便什么消息就能拉动价格。”一股份行交易员称，央行最近减轻干预，总体上让市场主导。

另一股份行交易员认为，央行干预变少，原因之一或为其它银行在帮其结汇，“觉得某个位置央妈该出手了，一些行就开始空美元，结果央妈就不用出手了。”

还有交易员指出，目前人民币加入SDR(特别提款权)的时间或存在变数，市场疑虑加重；已有银行平掉了积累的人民币头寸，亦有银行推迟结汇计划。

虽然各方看好人民币本月底有机会纳入SDR货币篮子，但11月快过一半，国际货币基金组织(IMF)却仍未宣布评估SDR的会议日期。市场人士提醒，人民币入篮时程一再押后，市场不安情绪渐增，短期要有汇率波动加剧的心理准备，但中长期仍看好人民币走势。

山东山水水泥集团有限公司周四(12日)稍晚公告，截至当日终，公司未能按照约定筹措足额偿债资金，其发行的20亿元人民币本金超短期融资券不能按期足额偿付。 其控股股东山水水泥 则已向法院提交清盘呈请。

全球汇市方面，周五欧元周线有望收升，欧元兑美元日内下跌0.5%，仍远高于1.0700美元；美国上周公布强劲就业数据后，部分市场人士原本预期美元将再度劲升。

中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3736。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.374 6.3692 -0.08% 中间价 6.3655 6.3628 -0.04% 成交额 150.22亿美元 164.91亿美元 日内波动幅度(pips) 74 日高6.369 日低6.3764 今年以来升贬幅度 -2.67% 2005年汇改以来升贬幅度 29.85% 1年期美元/人民币掉期 +1,255

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.4121 6.3906 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.576 6.555 R=>