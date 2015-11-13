俄罗斯经济：央行总裁称存在进一步降息的空间

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透莫斯科11月13日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五称，在该行的基础情境设定中有进一步降息的空间，并且该行做好了在金融稳定受到威胁时卖出外汇的准备。
纳比乌里娜还表示，相较于2015年，明年俄罗斯要偿还的外债差不多会下降一半。她对议员们表示，明年第一季要偿还的外债预计在60亿美元，其中包括30家最大型公司的集团内部支付。(完) (编译 王洋; 审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”