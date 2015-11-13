俄罗斯经济：央行总裁称存在进一步降息的空间

路透莫斯科11月13日 - 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五称，在该行的基础情境设定中有进一步降息的空间，并且该行做好了在金融稳定受到威胁时卖出外汇的准备。

纳比乌里娜还表示，相较于2015年，明年俄罗斯要偿还的外债差不多会下降一半。她对议员们表示，明年第一季要偿还的外债预计在60亿美元，其中包括30家最大型公司的集团内部支付。(完) (编译 王洋; 审校 李爽)