《汇市简讯》欧元/美元在稍晚的重要数据公布前脱离高点

0745GMT

* 欧元/美元昨日纽约盘高点为1.0830美元。1.0817为亚洲盘高点，欧洲时段迄今最高在1.0788

* 在今日关键的10月美国零售销售数据公布前，轧空失去了动能

* 来自公债的压力达到新高。美国和德国公债收益率之差暗示欧元/美元将下跌

* 两年期美国和德国公债收益率之差为124.1个基点，为美国非农就业数据公布以来最阔水准

* 欧元/美元100小时和200小时移动均线触发点图表：link.reuters.com/jaq95w (完)

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