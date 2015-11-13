《汇市简讯》欧元/美元在稍晚的重要数据公布前脱离高点

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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0745GMT
* 欧元/美元昨日纽约盘高点为1.0830美元。1.0817为亚洲盘高点，欧洲时段迄今最高在1.0788
* 在今日关键的10月美国零售销售数据公布前，轧空失去了动能
* 来自公债的压力达到新高。美国和德国公债收益率之差暗示欧元/美元将下跌
* 两年期美国和德国公债收益率之差为124.1个基点，为美国非农就业数据公布以来最阔水准
* 欧元/美元100小时和200小时移动均线触发点图表：link.reuters.com/jaq95w (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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