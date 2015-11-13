金属期市：伦铜跌至六年低位，料录得9月以来最大单周跌幅

大宗商品巨头嘉能可 已开始出售其在秘鲁Lomas Bayas铜矿以及澳洲Cobar铜矿的权益。

0729GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨4,802.50美元，盘中一度跌至2009年7月以来最低每吨4,787.50美元。

伦铜本周已下跌近4%，创9月底以来最大单周跌幅，今年迄今为止已下跌近25%。

上海期交所1月期铜 收盘下跌2.9%至每吨36,230元人民币，此前亦触及六年低点每吨36,170元人民币。

上海期铝 首次跌破每吨10,000元人民币，因国内供应过剩，但收盘上涨0.5%至每吨10,150元。(完)

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