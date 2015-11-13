金属期市：伦铜跌至六年低位，料录得9月以来最大单周跌幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
大宗商品巨头嘉能可 已开始出售其在秘鲁Lomas Bayas铜矿以及澳洲Cobar铜矿的权益。
0729GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨4,802.50美元，盘中一度跌至2009年7月以来最低每吨4,787.50美元。
伦铜本周已下跌近4%，创9月底以来最大单周跌幅，今年迄今为止已下跌近25%。
上海期交所1月期铜 收盘下跌2.9%至每吨36,230元人民币，此前亦触及六年低点每吨36,170元人民币。
上海期铝 首次跌破每吨10,000元人民币，因国内供应过剩，但收盘上涨0.5%至每吨10,150元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/汪红英；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”