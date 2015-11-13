《汇市简讯》若美国零售销售数据表现疲软，英镑/美元可能突破1.5250

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
0804GMT
* 若美国10月零售销售数据不及预期，则美元可能在周末到来前受到打击
* 路透调查的分析师预计美国10月零售销售增长0.3%。数据将在1330GMT公布
* 美国零售类股下跌，为美元多头敲响警钟
* 1.5241美元为英镑/美元在周四伦敦和纽约盘创下的高点，之前欧元/美元遭遇轧空
* 1.5246为周四亚洲盘高点。1.5175为周四伦敦早盘低点
* 1.5200-1.5235为周五迄今为止的波动区间。行权价为1.5200和1.5250的期权今日到期 (完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。