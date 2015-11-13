《汇市简讯》若美国零售销售数据表现疲软，英镑/美元可能突破1.5250

0804GMT

* 若美国10月零售销售数据不及预期，则美元可能在周末到来前受到打击

* 路透调查的分析师预计美国10月零售销售增长0.3%。数据将在1330GMT公布

* 美国零售类股下跌，为美元多头敲响警钟

* 1.5241美元为英镑/美元在周四伦敦和纽约盘创下的高点，之前欧元/美元遭遇轧空

* 1.5246为周四亚洲盘高点。1.5175为周四伦敦早盘低点

* 1.5200-1.5235为周五迄今为止的波动区间。行权价为1.5200和1.5250的期权今日到期 (完)

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