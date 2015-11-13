美联储官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险， 与过快采取行动的风险大致相当。在华盛顿，两位已经表示支持升息的地区联储总裁重申要求美联储采取行动 。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔还表示，他们认同美联储内部的广泛共 识，即首次“升息”后，接下来应缓慢提高利率。芝加哥联储总裁埃文斯的论调比较谨慎，他担心升息可能破 坏经济复苏，并将美国置于欧洲等地区经济体曾经历的困境中，也就是在尝试升息时，全球其他地区的不佳表 现却在拖后腿。 芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周四表示，可能要到明年“很晚的时候”，通货膨胀才具备足够的上行动 能支持升息的合理性。并称此后的升息应该是渐进式的。 美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周四称，随着强势美元和能源价格低迷引起的压力减退，美国通 胀明年应会反弹，并称部分由于升息推迟，美国经济运行情况还不错。 英国央行首席经济学家委员霍尔丹周四称，鉴于薪资增长势头减弱以及全球经济前景未明，英国短期内没 有必要加息。霍尔丹还重申了他的观点，即英国央行下一步要做的甚至可能是降息，而不是加息，因为英国经 济看上去正逐渐失去动力。 欧洲央行总裁德拉吉称在12月政策会议上，将重新检讨货币政策的宽松度。并表示将密切关注物价稳定面 临的风险，并彻底评估导致通胀向接近2%目标回升速度放缓因素的强度和持久性。 菲律宾央行周四一如预期维持利率在4.0%不变，因通胀不构成问题，且经济增长保持稳健。该央行还维持 短期特别存款帐户(SDA)利率在2.5%不变。 俄罗斯央行总裁纳比乌里娜(Elvira Nabiullina)周五称，在该行的基础情境设定中有进一步降息的空间 ，并且该行做好了在金融稳定受到威胁时卖出外汇的准备。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.750% 2015年9月24日降12.5基点 担保放款融通利率2.125% 2015年9月24日降12.5基点 短期融通利率4% 2015年9月24日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.50% 2015年6月11日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.00% 2015年5月5日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率2.75% 2015年9月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率4.0% 2014年9月11日升25基点 印度 附买回利率6.75% 2015年9月29日降50基点 附卖回利率5.75% 2015年9月29日降50基点 印尼 指标利率7.50% 2015年2月17日降25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.05% 2014年9月4日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.35% 2015年7月2日降10基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.75% 2015年9月24日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率11% 2015年7月31日降50个基点 非洲 南非 附买回利率6.0% 2015年7月23日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5 .25%。(完) (整理 王洋; 审校 李爽)