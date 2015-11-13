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市场报道 | 2015年 11月 13日 星期五 16:41 BJT

全球贵金属：11月12日SPDR黄金持仓降0.22%，iShares白银持仓增0.46%

路透11月13日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三下降0.22%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓增加0.46%。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,282,135.4 11月12日 21,329,996.1 11月11日 -47,860.7 -0.22%

iShares 315,111,205.2 11月12日 313,681,057.2 11月11日 1,430,148.0 0.46% (完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
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