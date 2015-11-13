《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增23.05亿台币，连三周净增

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北11月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增23.05亿台币，连续第三周净增，央行存单未到 期余额为7兆(万亿)3,706.35亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增607.2亿台币。 台湾央行存单未到期余额变化一览请参看 日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 11/09 7,712.8 7,496.85 -215.95 11/10 1,944.5 1,948.5 +4.00 11/11 4,826.5 *5,052.5 +226.00 11/12 5,887.8 5,889.8 +2.00 11/13 555.5 562.5 +7.00 总计 20,927.1 20,950.15 +23.05 注*表含两年期定存单300亿台币。 91天期发行量(亿 182天期发行量(亿 ) ) 日期 11/09 17 7 11/10 18 8 11/11 22 9 11/12 17 7 11/13 16 7 90 38 (完) (记者 詹静宜 审校 罗两莎)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”