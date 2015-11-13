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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 16:56 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增23.05亿台币，连三周净增

路透台北11月13日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增23.05亿台币，连续第三周净增，央行存单未到
期余额为7兆(万亿)3,706.35亿台币。台湾央行上周存单发行余额净增607.2亿台币。 
    
    台湾央行存单未到期余额变化一览请参看     
 日期    到期量(亿)         发行量(亿)          增加/减少(亿)
  11/09            7,712.8            7,496.85              -215.95
  11/10            1,944.5             1,948.5                +4.00
  11/11            4,826.5            *5,052.5              +226.00
  11/12            5,887.8             5,889.8                +2.00
  11/13              555.5               562.5                +7.00
 总计             20,927.1           20,950.15               +23.05
  注*表含两年期定存单300亿台币。
         91天期发行量(亿  182天期发行量(亿
         )                )
 日期                                     
  11/09               17                 7
  11/10               18                 8
  11/11               22                 9
  11/12               17                 7
  11/13               16                 7
                      90                38
 (完)

 (记者 詹静宜  审校 罗两莎)

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