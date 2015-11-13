日股业绩：三菱UFJ金融集团上半财年净利增长3.6%，超过自身预期

路透东京11月13日 - 按资产计日本最大银行--三菱UFJ金融集团 周五称，截至9月的六个月净利增长3.6%，归功于海外运作及经纪业务。

该行称，4-9月期间净利为5,993亿日圆(48.8亿美元)，高于上年同期的5,787亿日圆及其自己预期的4,500亿日圆。

对于截至2016年3月的整个财年，该行仍维持9,500亿日圆的净利预期，较上年同期下降8%，也低于汤森路透调查的18位分析师平均预期的1.09万亿(兆)日圆。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)