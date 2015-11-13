日股业绩：三菱UFJ金融集团上半财年净利增长3.6%，超过自身预期

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透东京11月13日 - 按资产计日本最大银行--三菱UFJ金融集团 周五称，截至9月的六个月净利增长3.6%，归功于海外运作及经纪业务。
该行称，4-9月期间净利为5,993亿日圆(48.8亿美元)，高于上年同期的5,787亿日圆及其自己预期的4,500亿日圆。
对于截至2016年3月的整个财年，该行仍维持9,500亿日圆的净利预期，较上年同期下降8%，也低于汤森路透调查的18位分析师平均预期的1.09万亿(兆)日圆。(完) (编译 刘秀红；审校 李爽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”