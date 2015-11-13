更新版 1-台湾货币市场：短率持续盘旋低档，市场资金偏滥却欠缺去化管道

* 短率持续盘旋低档

* 资金偏滥却缺去化管道

* 短票、RP利率续靠向低位 (更新拆款以及央行发行存单细节)

记者 詹静宜

路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周五盘旋低档。银行间资金调度人员指出，时序迈入月中，银行间资金水位依旧高涨，资金偏滥却欠缺去化管道，只能堆砌在帐上，导致整体银行间累积超额准备迅速突破3,000亿台币关口，短率持续靠向低位。

他们表示，由于央行维持宽松基调，并不积极冲销银行间隔夜拆款过剩资金，银行为求去化资金纷纷抢进短票市场，令短票利率趋跌逼近银行对票券的一周拆款利率，带动票券商拆款利率区间高位出现松动，今日已有一家大型银行微降对票券商一周拆款利率。

〞终于回到票拆利率相同的时代。〞一位大型票券商资调人士说。

另位大型银行资调人士提及，因为短票长期供不应求，钱满为患的银行只能争食少数的票源，才会让短票利率一路走跌，逐步压缩短票与拆款之间的利差，后续可能缓步压低对票券商一周天期以上的拆款利率。

今日收盘 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.301% 0.300% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.270-0.320% 0.270-0.320%

--一周拆款利率区间 0.290-0.375% 0.290-0.380%

**短票利率向低位靠拢**

短票市场方面，大型票券资调人士表示，周五发票量例行性增温，吸引银行间积极抢进票源，带动短票利率主交投向0.37%的区间低位靠拢，下周短票料续处既有低档，利率要再降难度非常高，除非央行再调降14天期存单利率。

〞今天发票量比较多，有筹码可以跟银行谈。〞一位大型票券交易员说。

此外，票券交易员指出，随着短票利率下修趋近银行对票券一周拆款利率，这是自金融海啸以来首度票拆利率相同，可望压低银行对票券商的拆款利率水准。

今日大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.38%，部分成交在0.37%，区间低位交投较上日增温；60天期、90天期短票利率主要成交在0.39%和0.40%，则大致持平上日。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.381%，前日则为0.388%；上日成交量78.8亿台币，前日55.73亿台币。

台湾央行周五公布，今日共发行562.5亿台币定存单；与今日存单到期金额555.5亿台币相较，存单发行余额增7亿。

下周到期央行定存单总额为9,914.8亿台币，到期落点分别为：周一530亿、周二5,479.5亿、周三1,447.3亿、周四1,881.5亿及周五576.5亿。

拆款中心资料 显示，周五超额准备为321亿台币，累积至周日超额准备3,571亿台币、加计前期1%的超额准备达4,584亿台币。

**RP利率料易跌难涨**

附买回(RP)利率方面，交易员表示，由于整体市场资金相当宽裕，今日交割300亿台币10年期公债104/12R并不影响资金调度，RP利率维持在既有低档。

他们指出，下周缺乏大额交割变数，只有周一(16日)交割28亿台币远东新公司债，券商间资金缺口小，RP交投以到期续作为主，在钱多券少的情况下，公债、公司债RP有望各自跌破0.40%、0.50%的关卡。

〞今天钱还是多，投信销钱还是蛮痛苦的。〞一位大型证券商交易员说。

票券商方面，交易员指出，随着RP利率持续向下修正，部分投信端客户稍有走钱，因此采取差别报价；此外，今日已有法人客户预约下周至月底公债RP券源，量能还蛮大的，券源可能不够分给其他金融机构，下周RP利率料易跌难涨。

今日证券商10天期公债的附买回利率交投持稳低位，主要成交在0.40%；10天期以上公司债RP主要成交在0.50%，部分见0.49%。