台湾汇市：台币收贬惟成交偏淡，美国升息预期较强料台币趋向缓贬

* 台股大跌且外资卖超，台币收贬

* 美国12月仍可能升息美元看升，估台币缓贬

* 台币下周实质交易区间暂看32.600-32.800

路透台北11月13日 - 台币兑美元 周五收贬，因台股大跌亚币也走贬，不过全日成交仍偏淡；展望下周，在美国预料12月升息机会仍高之下，国际美元料仍看升，台币趋向缓贬。

汇银人士指出，尽管今日韩元贬得不少，不过台币区间低位并未距离上日太远，实质交易走贬至32.707也就暂时止住。不过由于国际美元走强态势看似未止，料下周台币区间低位缓步探向32.8。

〞32.700以上，出口商还是有些抛汇的意愿，所以美元一下也上不了太高，〞一位小型商银交易人士说。

汇银人士认为，时近年底，市场实质交易需求渐次低落，尤其近日的汇市交投在观望气氛下，成交量更创一年半来的低位，目前出口商/进口商等美元实需的力道已近均衡。

他们并认为，预估台币中期趋势缓贬，幅度不会太急太大，这也正好是台湾央行偏好的，因此预期只要市场不大幅变动，央行入市干预的动作和意愿也会较小。此外，日本央行下周利率会议预料也是市场关注焦点。

今日台币实质交易区间在32.670-32.707，上日在32.637-32.694。交易人士预估，下周台币区间料在32.600-32.800，中期的大区间则估在32.200-32.800之间。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日尾盘一个月美元/台币换汇点溢价扩大。指标一个月美元/台币远汇 尾盘报32.845/32.875，上日收在32.770。

韩元兑美元 今日收报1,163.8，上日收在1,158.2。

台湾股市周五大跌1.17%收市，因今日立法院的证券交易/所得税案修订没有过关，且MSCI最新权重调整中，台股在全球市场指数、全球新兴市场指数、亚洲除日本指数全被微幅调降。 证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超116.07亿台币，连六个交易日卖超共计598.06亿台币。

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浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交 上日

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Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 张喜良)