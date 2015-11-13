欧元债市：葡萄牙公债收益率小幅走高，主权评级检视公布在即

路透11月13日 -

这将令葡萄牙失去最低的投资级别评级，从而使该国债券无法成为欧洲央行量化宽松计划下的合格投资品。

“我们肯定担心葡萄牙，但现在还不会撤出仓位，”randywine Global Investment Management的组合经理ack McIntyre说。该公司持有的资产中就包含葡萄牙公债。

“取消一些撙节措施没问题...只要能安抚仍维持其投资级别的评级机构就好，若被下调评级则会引发ECB是否会购买葡萄牙公债的问题，”他说。

10年期葡萄牙公债收益率 上升1个基点至2.78%，距离周一所及的四个月高位2.93%不远。

欧元区其它公债收益率大部分下跌，因市场预期欧洲央行将进一步放松政策，可能就是在下月。德国10年期公债收益率下跌2.8个基点至0.58%。(完)

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