《全球汇市》美元上扬，市场关注美国零售销售数据

本周对冲英镑在未来两年大幅波动风险的衍生品成本大幅上涨。英镑现汇牢牢持稳，但1年期欧元兑英镑隐含波动率 周四突破10%，触三年半高点。

“或许有一些并购因素影响，但很大程度上是因为对明年英国脱欧辩论的担忧所致，”Millennium的Benson说。

英镑兑美元日内跌0.1%至1.5219美元，兑欧元涨0.5%至0.7068英镑。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0754 1.0817 -0.58 -11.10 1.2097

美元/日圆 122.76 122.59 0.14 2.76 119.68

欧元/日圆 132.05 132.55 -0.38 -9.07 144.77

美元/瑞郎 1.0038 0.9997 0.41 0.98 0.9941

英镑/美元 1.5213 1.5230 -0.11 -2.31 1.5573

美元/加元 1.3298 1.3290 0.06 14.46 1.1618

澳元/美元 0.7128 0.7125 0.04 -12.73 0.8168

新西兰元/美元 0.6517 0.6536 -0.29 -16.42 0.7797

欧元/瑞郎 1.0799 1.0812 -0.12 -10.21 1.2026

欧元/英镑 0.7067 0.7097 -0.42 -8.87 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3132 9.3325 -0.21 -1.02 9.4688

美元/挪威克朗 8.6824 8.6777 0.05 16.20 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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