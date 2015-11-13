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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 17:27 BJT

亚洲橡胶：东京期胶受空头回补推动小涨，五周来首见周线收高

“市场走高受到基金空头回补以及上海期胶走强的提振，”Yutaka Shoji分析师Jiong Gu称。

上海期交所交投最活跃的1月期胶 上涨130元人民币，收于每吨10,870元人民币。

“但市场人气仍然疲弱。除非有一些新鲜支撑因素出现，否则下周TOCOM期胶价格料继续承压，”Gu称。

新加坡商品交易所(SICOM)10月期胶 最新报每公斤119.5美分，上涨0.2美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 高琦/刘秀红；审校 蔡美珍/王洋)

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