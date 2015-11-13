中国新债：湖南省下周五将招标发行总额442.47亿元一般地方债

路透北京11月13日 - 中国湖南省财政厅周五公告，将于下周五(20日)招标发行总额442.467亿元人民币的一般地方债，期限包括三年、五年、七年和10年。

该一般地方债为湖南省今年第二批，计划发行规模上，除三年期为46.467亿元外，其余各期限均为132亿元。

招标时间为11月20日下午14:00-14:40，自11月23日开始发行并计息，11月25日发行结束。联合资信评估有限公司对该债券的评级为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，中标利率多为五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，利率较下限加点势头开始扩大。其中8月7日招标的辽宁10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。

而内蒙古周一招标的三和五年期一般和专项地方债中标利率均高至投标区间上限，创今年地方债公开招标以来利率上浮幅度新高（除流标外）；七年和10年期中标利率也仅比区间上限分别低1个和2个基点(bp)。(完)

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