IEA月报：伊拉克超越沙特，成为欧洲市场第二大石油供应国

路透伦敦11月13日 - 在俄罗斯和石油输出国组织(OPEC)产油国在欧洲的份额之争愈演愈烈之际，伊拉克正在超越沙特阿拉伯(沙乌地)成为欧洲市场的第二大石油供应国，同时伊朗已找好了一旦制裁解除后的石油买家。

国际能源署(IEA)周五援引市场知情人士的话称，一旦制裁解除，伊朗政府将至少能向亚洲和欧洲买家每日额外出售40万桶原油。买家将包括意大利、希腊和西班牙的炼油商。这些炼油商倾向于将伊朗原油作为初级原料。

“由于这一原因，石油生产商在定价上的竞争可能会变得更加激烈，”IEA称。

得益于通往太平洋和中国的输油管道，俄罗斯在很多亚洲市场抢夺了OPEC成员国的市场份额。

IEA说，虽然俄罗斯乌拉尔原油在欧洲仍占有55%左右的份额，但自2012年加大对伊朗的制裁力度以来，伊拉克获得了巨大的市场份额。