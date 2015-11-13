欧洲汇市：英镑兑美元下跌，受英国央行官员霍尔丹谈话打压

英镑兑美元 跌0.1%至1.5220，不过兑欧元 守住阵地，上涨0.4%至0.7065英镑，距离周四所及的三个月高位0.7041不远。

近几日英镑兑美元有所下跌，之前英国央行淡化了短期内加息的预期，而美国方面非农就业数据则支持美联储12月加息的可能。

此外英国将对是否留在欧盟内进行公投，也削弱英镑人气。

一项最新民调显示，超过50%的英国人希望脱离欧盟，47%的人则希望留在欧盟。

首相卡梅伦曾许诺2017年底之前就英国是否留在欧盟进行公投，但市场认为公投时间可能在明年年中附近或明年底。(完)

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