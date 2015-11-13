马来西亚期市：棕榈油期货收低约2%，因需求疲弱且库存较高

路透吉隆坡11月13日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，因出口数据逊于预期而且库存较高，但马币走软提供了一些支撑。

指标1月棕榈油期货 跌约2%，报每吨2,286马币，跌至一逾周来最低水准。

“棕榈油期货呈区间走势，出口依旧不太好，这令许多人颇感意外，但应在11月下半月有所好转，”吉隆坡一位交易员称。

“由于库存较高，市场走势偏空，但受马币走软影响，棕榈油价格持稳。”

马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的政府数据显示，10月底棕榈油库存处于近15年高位，因产量意外增长。

船货验证机构的出口数据显示，11月前10天出口较上月同期减少3-5%。

马币兑美元周五跌0.2%。

今日成交量为48,624口，高于通常每日平均35,000口的成交量。(完)

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