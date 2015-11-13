东南亚股市：多数收跌，外资卖盘和美联储加息忧虑成拖累

路透11月13日 - 大多数东南亚股市周五下跌，受累于外资抛盘，之前美联储官员就12月可能加息的言论打击了市场人气。

新加坡股市指标股指 下跌1.1%至10月6日以来最低收盘水准，受金融和工业类股拖累。

华侨银行 下跌0.9%，亚洲最大的大宗商品交易所来宝集团 大跌11%，之前该公司公布第三季净利降至2,470万美元。

外资在马来西亚股市卖超7,357万美元，在泰国股市卖超6,902万美元，在菲律宾股市卖超2,477万美元。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员再次就12月升息前景发声，纽约联邦储备银行总裁杜德利称，现在等待升息时机过久的风险，与过快采取行动的风险大致相当。

其他美联储决策者认为，通胀率应该会反弹，支持美联储短期内加息。

此外大宗商品价格大跌至多年低点，因市场担心全球经济增长放缓，或恶化供给过剩态势，这也影响了投资者的信心。

马来西亚股市 下跌0.3%至约六周低点，泰国股市 小跌0.1%至10月6日以来最低。

印尼股市 逆势收高0.2%，越南股市 也收高0.9%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 335.68 -2.40 -0.71 -18.28 410.77

新加坡 2925.68 -33.33 -1.13 -13.06 3365.15

马来西亚 1658.91 -4.29 -0.26 -5.81 1761.25

泰国 1382.46 -1.83 -0.13 -7.69 1497.67

印尼 4472.84 10.61 +0.24 -14.43 5226.95

菲律宾 6897.77 -12.05 -0.17 -4.60 7230.57

越南 611.27 5.69 +0.94 +12.03 545.63

(完)

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