国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个月高位，受需求强劲提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五涨至七个月高位每吨111.65美元，受近期需求大增及布兰特原油价格较低影响；布兰特原油本周料将录得逾两个月来最大单周跌幅。
仅是本周，韩国和台湾就总计购买了逾14万吨12月下半月交货的石脑油。台塑石化也需要很多12月的石脑油。
今日亚洲汽油裂解价差跌至每桶11.17美元，昨日因担心供应问题而触及近一个月高位。
台湾中油公司本周无法按计划重启一每日产量达8万桶的渣油流化催化裂解(RFCC)，因受此前火灾影响。
这一装置8月底因进行维护而关闭。
印尼消费者从此前广泛使用的88号汽油转而使用90号汽油。
新加坡现货市场上，维多以每桶58.08美元从SK能源买一艘入95号汽油船货，装船期为12月5-9日，这是今天淡静的市场成交的唯一一笔交易。(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”