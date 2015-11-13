国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及七个月高位，受需求强劲提振

路透新加坡11月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周五涨至七个月高位每吨111.65美元，受近期需求大增及布兰特原油价格较低影响；布兰特原油本周料将录得逾两个月来最大单周跌幅。

仅是本周，韩国和台湾就总计购买了逾14万吨12月下半月交货的石脑油。台塑石化也需要很多12月的石脑油。

今日亚洲汽油裂解价差跌至每桶11.17美元，昨日因担心供应问题而触及近一个月高位。

台湾中油公司本周无法按计划重启一每日产量达8万桶的渣油流化催化裂解(RFCC)，因受此前火灾影响。

这一装置8月底因进行维护而关闭。

印尼消费者从此前广泛使用的88号汽油转而使用90号汽油。

新加坡现货市场上，维多以每桶58.08美元从SK能源买一艘入95号汽油船货，装船期为12月5-9日，这是今天淡静的市场成交的唯一一笔交易。(完)

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