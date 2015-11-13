国际油市：亚洲燃料油价差持稳，买家静待价格进一步下跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡11月13日 - 亚洲180-cst和280-cst燃料油价差周五在充足的供应形势下持稳，市场成交清淡，因市场预期船用燃料油价将持续下跌。
“船东等待油价下挫，供应还很充足，”新加坡一交易员称。
据路透及交易商数据，上周五以来新加坡船用燃料油价格已每吨下跌10-16美元，而香港价格下跌8美元。
“价格仍在下跌，”上述交易员称。
周五公布的官方数据显示，新加坡10月船用燃料销量下跌近5.5%，尽管希望在新加坡加油的船只数量不断增加。
新加坡海事及港务管理局(MPA)的数据显示，10月船用油总销量降至近364万吨，较9月下降5.47%，但较仍上年同期增长1.21%。
10月加油的船只数量增至3,468艘，较上年同期增长6.64%，较前月增加2.45%。
西方套利船货数量1月料增加，此前船舶经纪人称，包括道达尔在内的交易商租用了四到五艘巨型油轮，将在鹿特丹装运燃料油。
新加坡达成三笔现货交易，卖方均为嘉能可。
嘉能可以每吨较新加坡11月现货报价贴水2美元的价格，向壳牌售出20,000吨11月28至12月2日船期的380-cst高硫燃料油。
嘉能可以每吨较新加坡11月现货报价贴水2美元的价格，向壳牌售出20,000吨11月28至12月2日船期的380-cst高硫燃料油。
嘉能可以每吨较新加坡报价贴水3.50美元的价格，向兴隆售出20,000吨11月28至12月2日船期的180-cst燃料油。
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”