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市场报道 | 2015年 11月 13日 星期五 22:35 BJT

美国热股：思科第二季财测不如人意，早盘股价下挫

路透11月13日 - 网络设备制造商思科 预测，第二季经调整后获利及营收增幅将小于分析师预期，因订单增长放慢且美国以外的企业业务疲弱。该公司被视为整个网络设备行业表现的风险标。

在周五早盘交易中，思科股价下挫4.5%，报26.57美元。(完)
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