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亚洲 | 2015年 11月 13日 星期五 22:34 BJT

美国热股：百胜集团10月中国同店销售上升5%，早盘股价上扬

路透11月13日 - COPY百胜集团 表示，10月中国同店销售上升5%，并维持第四季同店销售预估。

在周五早盘交易中，百胜集团股价升3.29%，报69.33美元。(完)
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