国际油市：亚洲柴油裂解价差稍稍上涨，因库存下降

路透新加坡11月13日 - 亚洲柴油裂解价差周五稍稍上涨，来到约两个月高位每桶逾14美元，因新加坡和欧洲的库存下降。

荷兰咨询公司PJK International的数据显示，11月12日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的柴油库存稍稍降至348.7万吨。

库存的降幅很小，仅为1.05%，前一日据官方数据，新加坡陆上中质馏分油库存下降至四个月低点1,106万桶。

交易员表示，台湾炼厂的停产，加之新加坡的一座原油处理装置的维护并推迟重启，可能也提振了市场。

台湾中油本周未重启日产能8万桶的重油催化裂化装置(RFCC)，该装置于8月进行维护，之前曾发生过火灾。

行业消息人士称，由此台湾中油或无法增加旗下两家炼厂的产量，这两家炼厂的总产能达到每日50万桶。

这是因为增加炼厂产量将导致过剩的燃料油，而后者是RFCC装置的原料。

本月台湾中油永久性关闭了位于高雄的一座老炼厂。其计划提高剩下的两座炼厂--桃园炼厂和Talin炼厂的产能利用率以弥补关闭高雄炼厂的产量损失。

Singapore Refining Company (SRC)将在11月底左右重启旗下日产能29万桶炼厂的一座原油馏分装置。

壳牌在Bukom岛的日产50万桶的炼厂尚未重启，该炼厂8月时曾发生过一次火灾。

新加坡现货市场上未有交易达成。(完)

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