版本:
中国
货币新闻 | 2015年 11月 13日 星期五 22:29 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各种船舶需求疲弱

路透11月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周五下跌，反映各种船舶需求疲弱。

乾散货运价指数下跌19点，或3.28%，报560点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌72点，或8.17%，报809点。日均获利下降375美元，报6,280美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下滑20点，或3.75%，报514点。日均获利跌161美元，至4,108美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海灵便型船指数 跌3点，至304点，超灵便型船指数 下跌10点，报523点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐