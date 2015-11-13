英国债市：英债收益率跌至一周低位，因美国数据不及预期拉低美债收益率

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦11月13日 - 英债收益率周五跌至一周低位，跟随美债收益率跌势，美国零售销售数据乏善可陈，压制了全球最大经济体第四季成长强劲的预期，美债收益率受累走低。
在美国数据公布后，10年期英债 收益率触及11月6日来最低水准1.982%，日内下跌2个基点。
美国10月零售销售仅小幅上升0.2%，不及预期的升幅。
美国10月生产者物价指数(PPI)也显示，在许多分析师预计美联储将在下月升息之时，通胀压力不大。
稍早英国公布的数据显示9月建筑业产出下降，但英债对此无甚反应。
10年期英债表现不及可比德债 ，对欧洲央行将进一步放宽政策的预期不断增强，提振德债近期走高。
两者收益率差周五上升至约142个基点，日内升幅约为2个基点。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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