英国债市：英债收益率跌至一周低位，因美国数据不及预期拉低美债收益率

路透伦敦11月13日 - 英债收益率周五跌至一周低位，跟随美债收益率跌势，美国零售销售数据乏善可陈，压制了全球最大经济体第四季成长强劲的预期，美债收益率受累走低。

在美国数据公布后，10年期英债 收益率触及11月6日来最低水准1.982%，日内下跌2个基点。

美国10月零售销售仅小幅上升0.2%，不及预期的升幅。

美国10月生产者物价指数(PPI)也显示，在许多分析师预计美联储将在下月升息之时，通胀压力不大。

稍早英国公布的数据显示9月建筑业产出下降，但英债对此无甚反应。

10年期英债表现不及可比德债 ，对欧洲央行将进一步放宽政策的预期不断增强，提振德债近期走高。