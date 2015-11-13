金属期市：期铜跌至六年低位，因对中国的担忧加剧

* 交易商预计期铜价格将进一步下跌，但将刺激需求

* 期锌徘徊在近六年低位附近

路透伦敦11月13日 - 期铜周五下滑至六年低位，因对最大消费国中国经济成长和需求增长的担忧加剧，且供应充足巩固供应过剩的预期。

伦敦金属交易所(LME)期铜 稍早触及每吨4,787.50美元，收盘几无变动，报4,825美元，周四报4,823.50美元。

但期铜本周迄今仍下挫逾3%，势将录得9月来最大单周跌幅。

“我们看到市场在卖空，主要因为中国的负面消息，该国经济还没有显现出企稳的迹象，”法国兴业银行分析师Robin Bhar说。

“生产商减产尚不足以令市场供需恢复平衡，因此，在目前供过于求的情况下，只有铜价进一步下跌才能促使更多生产商减产。”

最近的路透调查显示，分析师平均预估今年铜市供应过剩34.9万吨，明年过剩17.7万吨。

本周公布的数据显示，中国10月工业产出降至七个月低位，投资增长速度为2000年来最慢。

“基本金属市场似乎再次开始消化中国经济 '硬着陆'的预期 ，”德国商业银行在报告中说。

“价格跌幅过大，不再反映金属市场的基本面。所以我们预计价格可能会大幅反弹。”

不过，另一个可能导致价格下跌的原因是美元走高。

市场对美联储在12月15-16日会议加息的预期不断增强，使美元保持坚挺，且为商品价格带来进一步压力。

三个月期铝 下滑1美元，报1,491美元。

期锌 徘徊在六年低位附近，上涨0.4%，报每吨1,622美元。LME报告为市场带来偏空人气，基金持有的锌空头头寸是交易所开始编纂该报告以来最高水平。

期铅 下挫0.4%，报1,611美元。期锡 涨0.8%，报14,740美元。期镍 上升0.2%，报9,425美元。(完)

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