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债券 | 2015年 11月 14日 星期六 04:16 BJT

标题新闻：巴克莱将以1.2亿美元和解在美国提起的针对其操纵Libor的诉讼，巴克莱拒绝置评

伦敦银行间拆放款利率(Libor)

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