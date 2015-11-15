重温稿-美国债市：公债价格上涨，因美国零售销售和PPI数据疲弱

* 美国数据令人失望，美国升息预期有所降温

* 公债收益率降至一周低位

* 股市下跌和公司债供应减少，令公债需求增加

* 美联储官员暗示12月升息是可能的

路透纽约11月13日 - 美国公债价格周五上涨，收益率触及一周最低水准，因弱于预期的美国零售销售数据和生产者物价指数(PPI)巩固了美国经济成长缓慢和通胀温和的观点。

数据也支撑一旦决定收紧货币政策，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将会逐步升息的观点。

“美国今日公布的数据疲弱，人们意识到美联储计划缓慢升息，并将根据经济数据的表现来调整加息的幅度和速度，”Mesirow Financial公债和机构债部门董事总经理Com Crocker说。

美国10月零售销售较前月小升0.1%，不及路透调查分析师预期的0.3%的升幅，而10月PPI较前月下跌0.4%，接受路透调查的分析师预计为上升0.2%。

这些令人失望的数据为公债提供的支撑，部分被密西根大学11月美国消费者信心指数初值强于预期所抵消。

交易商和分析师表示，美股下跌和公司债供应减少，为公债带来进一步买需。标普500指数收跌1.12%。

指标10年期公债 价格最新升13/32，收益率报2.273%，较周四尾盘下跌5个基点。

10年期公债收益率本周下跌6个基点，结束之前三周连涨的势态。

30年期公债 价格升20/32，收益率报3.053%，较周四下跌3个基点，本周跌幅约4个基点。

财政部本周进行了640亿美元公债标售，多数获得投资者的稳健需求。

汤森路透旗下IFR的数据显示，本周公司债发行规模为290亿美元。

“本周的公债和公司债供应均被市场顺利吸收。仍有大量资金在场外观望，寻找投资机会，”Crocker说。

尽管周五零售销售和PPI数据在一定程度上削弱了对12月升息的预期，但包括克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在内的多位美联储官员均暗示，除非经济状况和金融市况急剧恶化，否则美联储可能在12月升息。

“美联储官员的讲话基本暗示12月升息已是板上钉钉，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+02/32) 0.855

五年期公债 98-20/32 (+08/32) 1.667

10年期公债 99-26/32 (+13/32) 2.273