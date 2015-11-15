《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月13日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 75.85 -2.91 -3.69 3781686
京东 26.75 -2.03 -7.05 23067720
新浪 45.00 -3.13 -6.50 1645425
搜狐 50.38 -1.30 -2.52 192138
网易 148.11 -5.23 -3.41 1902320
百度 193.95 -4.19 -2.11 4097055
台湾
台湾积体电路 21.89 -0.35 -1.57 1927130
联电 1.85 -0.03 -1.60 378489
日月光 5.41 -0.14 -2.52 161803
硅品精密 6.67 -0.03 -0.45 340605
和信超媒体 0.60 +0.01 +1.69 327538
友达 2.65 -0.09 -3.28 242626
中华电信 29.8 -0.53 -1.75 53042
台湾国际航电 35.39 -0.89 -2.45 1367769
香港
中国移动 57.48 -1.67 -2.82 213506
中国联通 12.6 -0.23 -1.79 145554
中国电信 50.38 -1.47 -2.84 7713
中芯国际 5.22 -0.31 -5.61 14278
电讯盈科 5.41 -0.19 -3.39 177
(完)
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180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。