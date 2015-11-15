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亚洲 | 2015年 11月 15日 星期日 14:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 75.85 -2.91 -3.69 3781686

京东 26.75 -2.03 -7.05 23067720

新浪 45.00 -3.13 -6.50 1645425

搜狐 50.38 -1.30 -2.52 192138

网易 148.11 -5.23 -3.41 1902320

百度 193.95 -4.19 -2.11 4097055

台湾

台湾积体电路 21.89 -0.35 -1.57 1927130

联电 1.85 -0.03 -1.60 378489

日月光 5.41 -0.14 -2.52 161803

硅品精密 6.67 -0.03 -0.45 340605

和信超媒体 0.60 +0.01 +1.69 327538

友达 2.65 -0.09 -3.28 242626

中华电信 29.8 -0.53 -1.75 53042

台湾国际航电 35.39 -0.89 -2.45 1367769

香港

中国移动 57.48 -1.67 -2.82 213506

中国联通 12.6 -0.23 -1.79 145554

中国电信 50.38 -1.47 -2.84 7713

中芯国际 5.22 -0.31 -5.61 14278

电讯盈科 5.41 -0.19 -3.39 177

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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