金砖国家：11月13日股汇市收盘纵览

路透11月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月13日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报821.12点，下跌1.51%。

中国股市：沪综指收跌1.4%，外围市场动荡拖累大盘持续整理

中国汇市：人民币收创一个半月新低中间价九连跌，贬值预期加重

香港股市：收跌2.2%，受投资者获利了结拖累

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,517.038点，下跌0.78%。

巴西汇市：雷亚尔领跌拉美货币，因当地媒体报导称巴西总统已经决定替换财长莱维，对其未来命运的猜测加剧，对雷亚尔造成拖累。雷亚尔兑美元 收报3.8324/31，上日收报3.7647/72。

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南非股市：收低，因供应过剩和全球经济增长放缓的忧虑拖累大宗商品价格跌至多年低位。指标Top-40指数 收报45,979.37点，下跌1.73%；大盘综合指数 收报51,199.34点，下跌1.65%。

南非汇市：兰特兑美元走低，因商品价格下跌

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印度股市：连续第三周周线收低，盘中触及逾六周低点，受累于企业获利令人失望以及外资流出增加的担忧。BSE指数 收报25,610.53点，下跌0.99%；本周跌2.5%。NSE指数 收报7,762.25点，下跌0.8%，盘中跌幅一度达1.2%，触及9月29日以来最低点；本周跌2.4%。

印度汇市：卢比兑美元 连续第二日上扬，收报66.095/66.105，上日收报66.31/66.32。印度政府为提振经济而放宽外资直接投资规定后，外资进一步流入的预期提振卢比，不过当地股市下挫令卢比涨幅受限。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报814.93点，下跌2.05%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报435.94点，下跌2.08%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报66.777，贬值0.21%；卢布兑欧元 报71.77,升值0.32%。(完)