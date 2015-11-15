《全球主要央行会议预告》--2015年11月-12月

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
以下为全球主要央行在2015年11月至12月的议息会议及其它重要声明的日程安排。
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
12月15日至12月16日 - 美联储FOMC举行为期两天的议息会议。
12月16日 - 美联储FOMC宣布利率决定。
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欧洲央行(ECB)－若未注明，会议地点均为法兰克福
11月18日－管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
12月3日－管理委员会会议，之后宣布利率决定并召开记者会。
12月16日－管理委员会会议和全行委员会会议，无宣布利率决定的计划(至12月17日)。
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英国央行
12月9日－货币政策会议(至12月10日)。
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日本央行
11月18日－日本央行货币政策会议(至11月19日)。
12月17日－日本央行货币政策会议(至12月18日)。
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加拿大央行
12月 2日－公布指标利率决定。
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瑞士央行
12月10日 - 货币政策评估
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澳洲央行
12月1日－召开利率会议。
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新西兰央行
12月10日－公布货币政策声明和指标利率。
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挪威央行
12月17日－货币政策会议。
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议，以决定重贴现率。
具体会议日期将在开会前几天公布。
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注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
(编译 王兴亚；审校 李春喜)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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