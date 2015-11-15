中国经济：未来将建多层次资本市场体系，提高直接融资比重--央行副行长

路透北京11月15日 - 中国央行副行长潘功胜表示，未来五年将建立包括场外、场内市场的多层次资本市场体系，拓宽企业融资渠道，提高直接融资比重，建设更加富有弹性和深度的现代化金融市场体系。

央行网站援引他在周六举办的“2015中国金融论坛”开幕式上的演讲并称，要协同推进外汇市场、票据市场、黄金市场、保险市场等发展，更好地匹配不同经济主体的风险偏好、投资偏好和收益要求。

“创新和完善金融宏观调控，提高调控的有效性。扩大金融业双向开放，积极参际货币体系改革和国际金融监管改革。”他说。