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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 06:27 BJT

《全球汇市》欧元下滑而日圆走强，巴黎恐怖袭击后汇市表现谨慎

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0739 1.0777 -0.35 -11.23 1.2097

美元/日圆 122.40 122.62 -0.18 2.46 119.68

欧元/日圆 131.45 131.50 -0.04 -9.48 144.78

美元/瑞郎 1.0060 1.0062 -0.02 1.20 0.9941

英镑/美元 1.5219 1.5231 -0.08 -2.27 1.5573

美元/加元 1.3307 1.3322 -0.11 14.54 1.1618

澳元/美元 0.7121 0.7127 -0.08 -12.82 0.8168

新西兰元/美元 0.6540 0.6544 -0.06 -16.12 0.7797

澳元/日圆 87.160 87.100 0.07 -10.82 97.750

新西兰元/日圆 80.050 79.940 0.14 -14.39 93.310

英镑/日圆 186.28 186.24 0.02 0.24 186.38

澳元/新西兰元 1.0880 1.0873 0.06 3.93 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/郑茵 审校 李爽/龚芳/许娜)

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