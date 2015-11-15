《全球汇市》欧元下滑而日圆走强，巴黎恐怖袭击后汇市表现谨慎

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0739 1.0777 -0.35 -11.23 1.2097
美元/日圆 122.40 122.62 -0.18 2.46 119.68
欧元/日圆 131.45 131.50 -0.04 -9.48 144.78
美元/瑞郎 1.0060 1.0062 -0.02 1.20 0.9941
英镑/美元 1.5219 1.5231 -0.08 -2.27 1.5573
美元/加元 1.3307 1.3322 -0.11 14.54 1.1618
澳元/美元 0.7121 0.7127 -0.08 -12.82 0.8168
新西兰元/美元 0.6540 0.6544 -0.06 -16.12 0.7797
澳元/日圆 87.160 87.100 0.07 -10.82 97.750
新西兰元/日圆 80.050 79.940 0.14 -14.39 93.310
英镑/日圆 186.28 186.24 0.02 0.24 186.38
澳元/新西兰元 1.0880 1.0873 0.06 3.93 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/王颖/郑茵 审校 李爽/龚芳/许娜)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。