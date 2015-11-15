日韩经济指标预测--11月16日-11月23日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月16日当周 11月15日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较上季) 第三季 -0.1% -0.3% (环比年率) -0.2% -1.2% 11月16日(一) 暂无重要数据公布。 11月17日(二) 暂无重要数据公布。 11月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- -0.3% (较上年同期) -- -4.5% 2350 日本贸易收支(亿日圆) 10月 逆差2,920 逆差1,145 出口(较上年同期) 10月 -2.1% 0.6% 进口(较上年同期) -8.6% -11.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买入10,347 外国投资日本股票(亿日圆) -- 买入1,704 11月19日(四) 暂无重要数据公布。 11月20日(五) 暂无重要数据公布。 11月23日当周 11月23日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.4 (完)