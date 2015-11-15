全球金融：美国称如若达标则支持人民币加入SDR

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 美国财政部长杰克卢的发言人称，杰克卢周日向中国高官表示，如果人民币达到国际货币基金组织(IMF)标准，他会支持人民币加入IMF成员的特别提款权。
发言人称，杰克卢与中国副总理以及财政部长在土耳其举行20国集团(G20)会议的间隙会面。
外界预计IMF本月可能会批准人民币纳入规模2,800亿美元的储备货币篮子，即IMF成员的特别提款权。如果人民币入篮，则标志着中国在推动人民币国际化方面取得了重大的外交胜利。
此前IMF成员以及IMF总裁拉加德都对人民币入篮一事表示赞许，人民币距离入篮的脚步越来越近。
前IMF执委会美国代表Meg Lundsager表示，代表188个成员国的IMF执委会不太可能反对IMF成员的建议。
“如果各方对此事几乎没有异议我不会感到诧异，”Meg Lundsager表示。她还称，如果有人反对此事，那么这种意见之前就会听到。(完) (编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。