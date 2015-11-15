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市场报道 | 2015年 11月 16日 星期一 06:50 BJT

《美国重要政经日程》--11月16日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1600 - 农业部公布一周谷物及油籽出口检验报告

1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售

1630 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售

1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布10月美国大豆压榨量

2100 - 农业部公布每周作物生长进度报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)

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