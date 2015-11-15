《美国重要政经日程》--11月16日

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1600 - 农业部公布一周谷物及油籽出口检验报告
1600 - 财政部宣布每周例行四周期国库券标售
1630 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售
1700 - 全国油籽加工商协会(NOPA)公布10月美国大豆压榨量
2100 - 农业部公布每周作物生长进度报告
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)