日中关系：日本首相安倍晋三认为与中国关系逐渐改善--发言人

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
路透土耳其贝莱克11月15日 - 据发言人Yasuhisa Kawamura周日表示，日本首相安倍晋三在20国集团(G20)峰会上称，他认为日本与中国的关系总体改善，但两国在东海和南海问题上仍存在分歧。
“首相称日中关系总体上逐渐改善，”Kawamura在G20峰会间隙的一个新闻发布会上告诉记者。
但是Kawamura还表示，东海和南海问题依然是该地区的一个“关切”。
Kawamura还引述安倍晋三的话称，在巴黎发生恐怖袭击导致超过120人丧生之后，日本将在本土采取反恐措施同时还将保护海外日本公民。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。