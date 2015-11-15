《汇市简讯》人民币或将对纳入IMF货币篮子的可能性做出下意识反应

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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* 纽约汇市上周五美元/离岸人民币收报6.4056，海外交易时段波动区间为6.4015-6.4155
* 今日早间一笔6.4144水平的交易应被忽略(较纽约收盘高88个点子)
* 重大消息--国际货币基金组织(IMF)为人民币纳入特别提款权货币篮子扫清道路
* 目前预计11月30日的IMF会议将决定把人民币纳入货币篮子--2016年10月1日正式纳入
* 汇丰称人民币在SDR中可能有14%的权重
* 短线或将出现下意识的人民币买盘，但应不会持续很长时间。(完)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。