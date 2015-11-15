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亚洲 | 2015年 11月 16日 星期一 07:23 BJT

《汇市简讯》人民币或将对纳入IMF货币篮子的可能性做出下意识反应

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* 纽约汇市上周五美元/离岸人民币收报6.4056，海外交易时段波动区间为6.4015-6.4155

* 今日早间一笔6.4144水平的交易应被忽略(较纽约收盘高88个点子)

* 重大消息--国际货币基金组织(IMF)为人民币纳入特别提款权货币篮子扫清道路

* 目前预计11月30日的IMF会议将决定把人民币纳入货币篮子--2016年10月1日正式纳入

* 汇丰称人民币在SDR中可能有14%的权重

* 短线或将出现下意识的人民币买盘，但应不会持续很长时间。(完)

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