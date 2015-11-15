国际油市：原油期货微幅开高，不过仍接近8月低点

标题新闻：欧洲央行执委科尔称欧洲生产率增长迟滞，不足以提高生活水平，政府支持创新至为重要
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亚洲盘初美国原油期货和布兰特原油期货交投活跃，继法国巴黎周五发生致命恐怖袭击后，市场紧张地关注着行情走向。
“铜价和原油价格短期内或依然承压，”澳新银行周一在晨报中称。
该行表示从基本面来看油价也面临压力。
“出人意料的是美国石油钻井平台数量在两个多月后回升，根据Baker Hughes的报告，美国石油钻井平台上周增加两座至574座，”澳新银行周一称，但表示“我们相信低油价环境将导致未来数周钻油活动减少”。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 李爽/杜明霞)
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路透1月20日 - 全球最大科技服务公司国际商业机器(IBM) 公司周四公布的全年获利预估高于华尔街分析师预期，且公布好于预期的季度营收，受助于云服务和分析等较新领域业务增长。
道琼工业指数 升79.6 点，或0.4%，至19,812点；标准普尔500指数 涨7.62点，或0.34%，至2,271.31点；纳斯达克指数 上扬17.77点，或0.32%，至5,557.85点。(完)