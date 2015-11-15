国际油市：原油期货微幅开高，不过仍接近8月低点

亚洲盘初美国原油期货和布兰特原油期货交投活跃，继法国巴黎周五发生致命恐怖袭击后，市场紧张地关注着行情走向。

“铜价和原油价格短期内或依然承压，”澳新银行周一在晨报中称。

该行表示从基本面来看油价也面临压力。

“出人意料的是美国石油钻井平台数量在两个多月后回升，根据Baker Hughes的报告，美国石油钻井平台上周增加两座至574座，”澳新银行周一称，但表示“我们相信低油价环境将导致未来数周钻油活动减少”。(完)

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