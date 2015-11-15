《中国报摘》--中国证券报11月16日

* 头版头条:

--金砖国家领导人非正式会晤周日在土耳其安塔利亚举行，国家主席习近平等出席，他指出，要推动二十国集团（G20）从危机应对机制向长效治理机制转变，建设开放型世界经济，反对贸易保护主义，推动各方均采取负责任的宏观经济政策，共同扩大全球总需求。

* 其他:

--国家发改委规划司司长徐林周末表示，未来五年中国年均经济增长速度必须达到6.52%，国民生产总值才能实现翻番。6.5%的年均增长速度是底线，目标应该是比6.5%更高一点。

--*ST蒙发 公告，吉林森林工业集团有限责任公司拟通过吉林长春产权交易中心采用公开征集受让方的方式转让其持有的天治基金6,200万元的股权(占注册资金38.75%)，该等股权挂牌价格为14,260万元人民币。公司全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司拟作为意向受让方。