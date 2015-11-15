《中国报摘》--中国证券报11月16日

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
* 头版头条:
--金砖国家领导人非正式会晤周日在土耳其安塔利亚举行，国家主席习近平等出席，他指出，要推动二十国集团（G20）从危机应对机制向长效治理机制转变，建设开放型世界经济，反对贸易保护主义，推动各方均采取负责任的宏观经济政策，共同扩大全球总需求。
* 其他:
--国家发改委规划司司长徐林周末表示，未来五年中国年均经济增长速度必须达到6.52%，国民生产总值才能实现翻番。6.5%的年均增长速度是底线，目标应该是比6.5%更高一点。
--*ST蒙发 公告，吉林森林工业集团有限责任公司拟通过吉林长春产权交易中心采用公开征集受让方的方式转让其持有的天治基金6,200万元的股权(占注册资金38.75%)，该等股权挂牌价格为14,260万元人民币。公司全资子公司北京凯信腾龙投资管理有限公司拟作为意向受让方。
--(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 黄凯)
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。