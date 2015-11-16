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市场报道 | 2015年 11月 16日 星期一 08:27 BJT

****欧洲经济指标预测--11月16日-11月23日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

11月16日当周

11月16日(一)

1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% +0.2%

(较上年同期) 　 持平 持平

扣除食品和能源HICP(较前月) +0.4% +0.4%

(较上年同期) +1.0% +0.8%

11月17日(二)

0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 9月 -- 顺差4.67

全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差18.5

0930 英国CPI(较前月) 10月 +0.1% -0.1%

(较上年同期) -0.1% -0.1%

核心CPI(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +1.0% +1.0%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% -0.1%

(较上年同期) +0.9% +0.8%

扣除贷款后的RPI(较前月) -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.9%

0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月

未经季节调整的投入物价指数(较前月) +0.2% +0.6%

(较上年同期) -12.0% -13.3%

未经季节调整的产出物价指数(较前月) 持平 -0.1%

(较上年同期) -1.3% -1.8%

未经季节调整的核心产出指数(较前月) 持平 +0.1%

(较上年同期) +0.4% +0.2%

1000 德国ZEW经济景气判断指数 11月 正6.0 正1.9

现况指数 正55.5 正55.2

11月18日(三)

1000 瑞士ZEW投资者信心 11月 -- 18.3

11月19日(四)

0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 10月 顺差34.0 顺差30.47

0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 9月 -- 盈余137

经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余177

0900 欧元区净投资(亿欧元) 9月 -- 净流入326

0930 英国零售销售(较前月) 10月 -0.5% +1.9%

(较上年同期) +4.2% +6.5%

扣除能源的零售销售(较前月) -0.5% +1.7%

(较上年同期) +3.9% +5.9%

1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 11月 负10 负18

11月20日(五)

0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.2% -0.4%

(较上年同期) -2.0% -2.1%

0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 10月 -- 86.28

公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 短差178.77

1500 欧元区消费者信心指数 11月初值 负7.5 负7.70

11月23日当周

11月23日(一)

0800 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 50.6

服务业PMI -- 52.7

综合PMI -- 52.6

0830 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.1

服务业PMI -- 54.5

综合PMI -- 54.2

0900 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 52.3

服务业PMI -- 54.1

综合PMI -- 53.9 (完)

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